Из 7 000 иностранных наемников, приехавших на Украину, в строю осатеся всего 3221 человек, сообщает РИА Новости. Отмечается, что 1779 “серых гусей” быстро приняли решение вернуться домой, а 1956 погибли в боях за президента Зеленского.

Военный обозреватель Андрей Коц рассказал, что 4866 наемников прибыли на Украину из Европы. Среди них подавляющее большинство – это поляки, британцы и румыны.

Также 1267 “солдат удачи” прибыли из обеих Америк, 147 – с африканского континента, 671 – из Азии. Кроме того, на Украине побывали и пять австралийцев.

По словам журналиста, прошедшие огонь и воду боевики в один голос утверждают, что никогда еше не сталкивались с тем, что увидели на Украине. Российская армия превосходит представителей любых ВС мира по боевой подготовке. Также она активно задействует артиллерийские орудия, которые являются ключевым вооружением в спецоперации.

Коц отметил, что западные наемники “умеют драться” и ведут себя достойно. А вот украинская армия существенно уступает им по уровню подготовки.