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Российские инженеры в ближайшее время собираются продолжить испытания гиперзвуковых ракет «Буревестник», которые должны поступить на вооружение ВС РФ ориентировочно к 2027 году. Главным преимуществом этих боезарядов является использование в их конструкции ядерного реактора, обеспечивающего неограниченную дальность поражения целей, рассказал портал Avia.Pro.

К другим достоинствам можно отнести невозможность перехватить ракету любыми современными средствами противовоздушной и противоракетной обороны. Она не только развивает гиперзвуковую скорость, но еще и маневрирует на протяжении всего полета, уклоняясь от систем ПВО-ПРО.

Разработка «Буревестника» продолжается, однако опытный образец уже готов к испытаниям, отмечают эксперты. Они напоминают, что в Арктике в ближайшее время намечаются тестовые запуски неизвестных боезарядов. Не исключено, что речь идет именно о гиперзвуковой ракете с ядерной силовой установкой.

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