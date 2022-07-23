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Известный режиссер-документалист Валерий Татаров рассказал, что украинские военные вполне могли действительно продать реактивную систему залпового огня HIMARS. В эфире радио «Спутник» он пояснил, что для ВСУ это обычное дело.

По словам режиссера, российские ВС действовали совершенно правильно, если покупали РСЗО. Такое вооружение должно быть тщательно изучено инженерами, которые смогут найти или разработать средства противодействия ему. Поэтому со стороны бойцов ВС РФ это военная смекалка, хитрость, позволяющая достичь той или иной цели.

Татаров также раскрыл, как мог осуществляться процесс продажи HIMARS. Боевики ВСУ скорее всего оставили комплекс в одном из населенных пунктов «серой зоны», в скрытом от посторонних глаз сарае. Российским военнослужащим оставалось только забрать РСЗО.

«И это похоже на правду, потому что нет такого, чего бы не смогли продать украинские военнослужащие. Есть только вопрос цены и места передачи покупки… Понимаете, это можно расценивать с улыбкой…», – подвел итог режиссер.

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