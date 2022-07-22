читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китайскую корпорацию Huawei, вероятно, подозревают в получении доступа к конфиденциальной и секретной информации с военных баз США. В отношении компании из КНР идёт расследование из-за нахождения вышек сотовой связи с китайским оборудованием недалеко от американских ракетных шахт. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники – передаёт ТАСС.

Пока официальной информации на этот счёт ни со стороны Белого дома, ни со стороны китайской компании. Однако Reuters уверяет, что расследование проводится ещё с 2021 года. Власти опасаются, что оборудование, которое установлено на вышках, способно перехватывать сигналы. А Huawei полученные данные может передавать властям КНР.

Какие меры воздействия применят, в случае, если опасения подтвердятся, не сообщается. Вероятно, как минимум, оборудование демонтируют. Ранее между властями США и Huawei уже были разногласия и сейчас отношения между китайской компанией и Белым домом остаются сложными.

Вам может понравиться

Кнутов раскрыл стратегию уничтожения новых дальнобойных ракет для РСЗО HIMARS

Защитить Крымский полуостров и приграничные области России от дальнобойных ракет РСЗО HIMARS поможет эшелонированная система противовоздушной обороны, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. Он пояснил, что необходимо существенно усилить ПВО на

Пользователи Twitter раскритиковали бывшего посла Украины Мельника за ненависть к немцам

Уже уволенный посол Украины в Германии Андрей Мельник продолжает делать совершенно недипломатичные заявления в адрес немецких политиков. Так, он порекомендовал «засунуть голову в морозилку» премьер-министру Саксонии Михаэлю Кречмеру, предложившему стать

ВС Украины с треском провалили попытки прорыва на Угледарском направлении и понесли крупные потери

В ночь на 20 июля Киев предпринял контратакующие действия на Углегорском направлении, однако российские ВС успешно отбили нападение. В результате ВСУ понесли крупные потери убитыми и ранеными, а несколько боевиков
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |