Китайскую корпорацию Huawei, вероятно, подозревают в получении доступа к конфиденциальной и секретной информации с военных баз США. В отношении компании из КНР идёт расследование из-за нахождения вышек сотовой связи с китайским оборудованием недалеко от американских ракетных шахт. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники – передаёт ТАСС.

Пока официальной информации на этот счёт ни со стороны Белого дома, ни со стороны китайской компании. Однако Reuters уверяет, что расследование проводится ещё с 2021 года. Власти опасаются, что оборудование, которое установлено на вышках, способно перехватывать сигналы. А Huawei полученные данные может передавать властям КНР.

Какие меры воздействия применят, в случае, если опасения подтвердятся, не сообщается. Вероятно, как минимум, оборудование демонтируют. Ранее между властями США и Huawei уже были разногласия и сейчас отношения между китайской компанией и Белым домом остаются сложными.