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Некоторые производители компьютерных чипов вынуждены сокращать их производство на фоне относительно невысокого спроса на продукцию. В частности, об этом заявляют в компании Micron Technology – сообщает агентство Reuters.

По данным журналистов, на рынке полупроводников уже наблюдается переизбыток, тогда как раньше аналитики фиксировали дефицит. Он был связан с пандемией коронавируса, когда многие – в основном, китайские – предприятия по производству чипов не работали, или продукция не отгружалась из Китая.

В настоящее время ситуация с производством чипов выровнялась – утверждает агентство. Однако с другой стороны глобальные изменения в экономике, связанные в том числе и с боевыми действиями на Украине, и с высокой инфляцией по всему миру, значительно снизили покупательскую способность населения планеты, что в итоге отразилось и на рынке полупроводников: люди стали меньше приобретать смартфоны, компьютеры и так далее.

Впрочем, на некоторые бренды спрос остаётся стабильно высоким. К примеру, аналитики не зафиксировали значительного снижения продаж техники от американской корпорации Apple.

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