Украинские беженцы «устраивают бордели» на территории Польши, поэтому пришло время вышвырнуть их из страны, заявила в видеообращении разгневанная поведением мигрантов полячка.

Она рассказала, что все нормальные украинцы остались у себя дома. Те же, что приехали в Польшу, ведут непристойный образ жизни, забросив своих детей и даже не пытаясь интегрироваться в общество.

Их, по мнению автора видеообращения, нужно «вышвырнуть из Польши и отдать Путину в качестве презента».

Недовольство поведением беженцев в Польше стремительно нарастает. Ранее в Варшаве прошел митинг, участники которого скандировали «Здесь Польша, а не Украина». По мнению западных СМИ, непрекращающийся поток беженцев порядком утомил европейцев, у которых и без мигрантов много проблем.