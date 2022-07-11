Разведывательный беспилотник обнаружил большую колонну БМП-2 и танков, по которой тут же был нанесен массированный артиллерийский удар, рассказал портал Avia.Pro. Также на сайте появилась запись, на кадрах которой запечатлена эта атака.

Сообщается, что благодаря грамотным и профессиональным действиям разведки была успешно предотвращена попытка контрнаступления ВСУ. Беспилотник передал координаты колонны артиллерийским войскам, которые нанесли удар и уничтожили как минимум 4 боевых машины пехоты и шесть танков.

Для атаки, по мнению экспертов, применяли корректируемые снаряды, это позволило обеспечить максимальную точность попадания по бронетехнике и ее полное уничтожение. Удары наносились из ствольной артиллерии, но вот какие именно боезаряды использовались, пока сказать сложно.