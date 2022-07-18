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Боевики 17-й танковой, 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад украинской армии, которые дислоцируются в Северске, отказываются от продолжения боевых действий. Портал «Русская весна», ориентируясь на данные разведки группировки “Отважных”, рассказал, что причинами этого являются крупные потери, понесенные подразделениями.

Морально-психологическое состояние военнослужащих ухудшается с каждым днем. Они понимают бессмысленность сопротивления и отлично видят, что количество потерь увеличивается. Около 35 процентов личного состава держится в основном за счет употребления больших доз алкоголя и наркотических веществ.

Дисциплина в подразделениях отсутствует практически полностью. Боевики не выполняют приказы, а также самовольно оставляют позиции, стремясь как можно скорее выбраться из Северска и покинуть зону боевых действий.

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