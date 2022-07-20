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К Соледару и Артемовску, куда Киев перебрасывает полученное от Запада вооружение, подтягиваются также англоязычные военнослужащие. Судя по всему, это иностранные наемники, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Источник пояснил, что иностранцы непосредственно на боевых позициях обучают украинских боевиков использовать западное оружие. Также очень часто они сами выступают в качестве операторов, доверяя украинцам лишь охрану дорогостоящих боевых систем.

По словам Марочко, наемники обучают националистов ВСУ работе не только с реактивными системами залпового огня HIMARS, но и с буксируемыми и самоходными артиллерийскими орудиями, поступающими от Запада в качестве военной помощи.

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