Российские разведчики из группировки «Отважных» грамотно выполнили задачу по обнаружению позиций боевиков ВСУ, после чего уничтожили противника с применением дрона, сообщил портал «Русская весна».

На сайте появилась видеозапись, сделанная с квадрокоптера, который как раз и выслеживал цель. После ее обнаружения он сбросил гранату, которая угодила аккурат в укрытие противника. Также на кадрах видно, как уцелевшие боевики оттаскивают подальше раненого сослуживца.

Сами российские разведчики рассказали, что дрон с гранатой – является противным и коварным для противника оружием, которое бьет точно в цель, причем делает это чрезвычайно мощно.

Напомним, что «Отважные» уже вошли на окраины Северска и планируют в ближайшие дни установить полный контроль над этим населенным пунктом.