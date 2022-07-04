Крупный и особо крупный ущерб при определении тяжести экономического преступления в России могут пересмотреть в сторону увеличения. Соответствующий законопроект уже подготовлен. В ближайшее время его внесут в правительство для получения на него отзыва. Об этом пишут “Известия”.

Крупный и особо крупный ущерб, к примеру, по статье Уголовного кодекса (УК) об уклонении от уплаты налогов, сейчас составляют суммы от 15 миллионов рублей и от 45 миллионов соответственно. Такие показатели были установлены ещё в 2003 году. По мнению одного из авторов законопроекта, сенатора Ивана Абрамова, за почти 20 лет ситуация в экономике значительно изменилась – как минимум, за счёт инфляции. Поэтому действующие нормы выглядят несоизмеримыми тяжести наказания.

Авторы законодательной инициативы предлагают поднять планки в два раза. Для той же статьи об уклонении от уплаты налогов крупный ущерб предлагается установить в размере от 30 миллионов рублей, особо крупный – от 90 миллионов. Изменения планируется внести и в ещё несколько статей УК об экономических преступлениях.

Сенатор Абрамов указывает, что в случае принятия законопроекта баланс между тяжестью нарушения и наказанием будет восстановлен.