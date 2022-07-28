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Российские истребители пятого поколения Су-57 принимали непосредственное участие в спецоперации ВС РФ на Донбассе. Звено из четырех таких самолетов подавляли украинскую ПВО, рассказало издание «Ридус».

Сообщается, что новейшие воздушные машины ВКС РФ вскрыли позиции радиолокационных станций 9С18М1 и 36Д6, а также идентифицировали образы радаров подсвета 9С35М1 и 30Н6Е посредством многодиапазонной станции «Пастель».

Полученные данные моментально распределялись между четырьмя участниками звена либо отправлялись на истребители-бомбардировщики, после чего наносились удары с применением крылатых ракет Х-59МК2.

Благодаря технологии стелс, использованной в самолетах Су-57, они не были обнаружены ни украинскими радиолокационными станциями, ни американскими самолетами E-3C/G Sentry.

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