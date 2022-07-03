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Киев заранее спланировал удары по Белгороду и продумал, как обмануть российскую систему противовоздушной обороны, сообщает издание “Военное обозрение”.

Эксперты пояснили, что сперва ВСУ атаковали город реактивными системами залпового огня “Ураган”, которые создали нагрузку на комплексы ПВО. Когда она вышла на пиковый уровень, были запущены ракеты оперативно-тактических комплексов “Точка-У”, что подтвержает обнаружение на улицах Белгорода крупных фрагментов этих боезарядов.

Подобная тактика вскрыла ряд недостатков в противовоздушной обороне приграничных городов России. Поэтому уже сейчас необходимо предпринимать меры, чтобы больше не допускать подобных ситуаций.

Киев несет огромные потери на Донбассе, теряет все новые и новые территории, не в силах что либо изменить. Именно поэтому он пустился в откровенно террористические атаки, выйдя за пределы поля боя. Удары по Белгороду и Курску наносились с целью запугать население РФ, а также отвлечь силы и средства российской армии от Донбасса.

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