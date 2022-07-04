читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Журналист Андрей Коц рассказал в своей публикации в издании РИА Новости об иностранных наемниках на Украине, а также об их впечатлениях от боевых действий против ВС РФ.

По словам обозревателя, “серые гуси”, залетевшие на Украину, почти в один голос заявляют, что “такого раньше не было”. Им никогда не приходилось сталкиваться практически с непрекращающимся огнем артиллерии и высоким мастерством военнослужащих противника.

Коц рассказал, что всего на Украину приехало около семи тысяч иностранных наемником. Это как одиночки, так и представители многочисленных западных ЧВК, таких как Cubic или Academi.

Состав наемников многонационален, они едут из США и Британии, из Польши и Прибалтики, из Грузии и Австралии, с Ближнего Востока, стран Северной и Южной Америки.

Журналист приводит слова одного из “солдат удачи” – британца Мэтта Робинсона:

“Что бы ни говорили про русских, у них профессиональная армия и очень много современного оружия. Нам же на месте выдавали откровенное старье. В ВСУ процветает коррупция. Пропадают даже самое элементарное оборудование и техника. Часто есть оружие, но нет боеприпасов. Отсутствуют бронежилеты и аптечки. Отношение со стороны украинских командиров максимально наплевательское”.

Напомним, что на коррупцию и ужасное отношение командиров к подчиненным жаловались многие наемники. Вполне вероятно, что именно из-за этого около полутора тысяч человек решили вернуться домой. Сейчас на Украине остается около 3000 боевиков, а еще 2000 погибли в боях за Украину.

Вам может понравиться

LIFE: ВС Украины нечего противопоставить российским ракетам “Изделие 305”

Многоцелевые крылатые ракеты под рабочим названием «Изделие 305» отлично показали себя в ходе спецоперации на Украине. Они применялись для расчистки дороги на Северодонецк, а также во время наступления на Мариуполь,

Bloomberg: Решение Путина по “Сахалину-2” заставит Японию бороться с Западом за энергоресурсы

Указ российского президента Путина по «Сахалину-2» заставит Японию конкурировать с Европой на рынке энергоресурсов. Токио сейчас срочно понадобятся альтернативные источники поставок газа, однако найти их будет непросто, так как Европа

Леонков рассказал, как ВС РФ привели президента Украины Зеленского в бешенство

Президента Украины Зеленского взбесило отступление ВСУ из Северодонецка, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, украинский лидер требовал от Главнокомандующего Валерия Залужного ответов на вопрос, почему боевики не смогли
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |