Журналист Андрей Коц рассказал в своей публикации в издании РИА Новости об иностранных наемниках на Украине, а также об их впечатлениях от боевых действий против ВС РФ.

По словам обозревателя, “серые гуси”, залетевшие на Украину, почти в один голос заявляют, что “такого раньше не было”. Им никогда не приходилось сталкиваться практически с непрекращающимся огнем артиллерии и высоким мастерством военнослужащих противника.

Коц рассказал, что всего на Украину приехало около семи тысяч иностранных наемником. Это как одиночки, так и представители многочисленных западных ЧВК, таких как Cubic или Academi.

Состав наемников многонационален, они едут из США и Британии, из Польши и Прибалтики, из Грузии и Австралии, с Ближнего Востока, стран Северной и Южной Америки.

Журналист приводит слова одного из “солдат удачи” – британца Мэтта Робинсона:

“Что бы ни говорили про русских, у них профессиональная армия и очень много современного оружия. Нам же на месте выдавали откровенное старье. В ВСУ процветает коррупция. Пропадают даже самое элементарное оборудование и техника. Часто есть оружие, но нет боеприпасов. Отсутствуют бронежилеты и аптечки. Отношение со стороны украинских командиров максимально наплевательское”.

Напомним, что на коррупцию и ужасное отношение командиров к подчиненным жаловались многие наемники. Вполне вероятно, что именно из-за этого около полутора тысяч человек решили вернуться домой. Сейчас на Украине остается около 3000 боевиков, а еще 2000 погибли в боях за Украину.