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Проблема с американскими РСЗО HIMARS заключается совсем не в эффективности этих комплексов, а в террористической тактике, которую использует Украина. Она бьет по незащищенным объектам, причем задействует для этого не только M142, но и советские реактивные системы залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град», сообщает РИА Новости.

РСЗО HIMARS, как и «Ольха» либо «Ураган» обладают одним существенным недостатком. Их ракеты замедляются при заходе на цель и не имеют каких-либо технических средств для обхода систем противовоздушной обороны. Поэтому уже были случаи, когда весь боекомплект M142 перехватывался российскими ЗРК.

Однако Киев наносит массированные удары и применяет сразу несколько видов оружия. Так, ПВО приходится отражать множество ложных целей в виде ракет от тех же «Ураганов» и «Смерчей», а также древних беспилотников Ту-141 либо Ту-143. В это самое время высокоточные боезаряды американских комплексов летят точно в цель.

«Массирование средств создаёт возможность прорыва к цели отдельных ракет. Это терроризм в чистом виде», – приводит агентство слова своего источника, пожелавшего остаться неизвестным.

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