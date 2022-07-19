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Портал Avia.Pro напомнил, что 20 июля Соединенные Штаты могут принять решение о поставках на Украину ракет ATACMS Block IA, а также рассказал о последствиях появления на вооружении ВСУ этих боезарядов.

Главная опасность ATACMS Block IA заключается в дальности поражения целей, оставляющих около 300 километров. Их использование превращает РСЗО HIMARS, которые уже сейчас используются украинскими боевиками, в оперативно-тактические ракетные комплексы.

Дальность в 300 км позволил Украине наносить удары по всей территории Крымского полуострова. Это весьма опасный сигнал, так как Киев неоднократно высказывал желание «разрушить Крымский мост» и атаковать другие объекты.

Кроме того, ракетами ATACMS Block IA ВСУ смогут накрыть практически всю территорию Белоруссии. Боезаряды не смогут достать только до Витебской области. Наконец, в 300-километровую зону входит и целый ряд населенных пунктов юго-запада России, отмечают эксперты.

Чтобы не допустить обстрелов со стороны ВСУ столь опасными ракетами, необходимо уничтожать как ракеты ATACMS Block IA, так и пусковые установка реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS. По мнению военного эксперта Бориса Рожина, только так можно заставить Киев прекратить террористические выходки и отвлечься на решение собственных проблем.

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