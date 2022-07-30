Мощный ракетный удар по эшелону на станции Красноармейск позволил уничтожить более 100 боевиков элитного президентского подразделения ВСУ. Эта бригада, направлявшаяся на фронт, подчинена лично главе государства Владимиру Зеленскому.

Сообщается, что ликвидировано не менее 140 военнослужащих 1-й президентской бригады. Помимо этого, 250 бойцов получили ранения разной степени тяжести. Восполнить столь крупные потери в короткие сроки Киеву точно не удастся.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подтвердил информацию о поражении элитного подразделения, а также заявил, что боевая техника на эшелоне полностью уничтожена.

Напомним, что ранее в Богодухове Харьковской области в результате удара ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» ВС РФ сумели ликвидировать националистов батальона ВСУ «Кракен» (запрещен в России).