Киев попытался использовать для очередного террористического акта на территории РФ турецкий беспилотный аппарат Bayraktar TB2, однако он не сумел преодолеть противовоздушную оборону. Портал Avia.Pro опубликовал видеозаписи и фото уничтожения ударно-разведывательного дрона.

БПЛА мчался на всех парах со стороны Харьковской области и явно намеревался проникнуть на территорию РФ. С какой целью, пока неизвестно, так как не сообщается, какое вооружение имелось на борту дрона.

Перемещения «Байрактара» обнаружил зенитно-ракетный комплекс «Бук», который тут же выпустил боезаряд по нарушителю границ воздушного пространства России. Украинский дрон загорелся прямо в воздухе и рухнул на землю. В результате он полностью сгорел, военнослужащим, отправленным на поиски, удалось обнаружить лишь обугленные фрагменты БПЛА.