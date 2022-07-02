Российские комплексы ПВО перехватили 8 боезарядов, выпущенных ВС Украины из реактивных систем залпового огня. Удары наносились по населенным пунктам Первомайск, Стаханов и Никольское на Донбассе и в Харьковской области, однако ВС РФ продемонстрировали, что способны обеспечивать защиту контролируемых городов, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на Минобороны.

На кадрах видеозаписи, которую опубликовало в Сети российское военное ведомство, хорошо видно, как зенитно-ракетный комплекс успешно отражает удар украинской РСЗО. О каком именно ЗРК идет речь, не уточняется, но эксперты предполагают, что это «Тор», «Оса» или «Стрела».

Не исключено, что российская ПВО совсем скоро адаптируется к новым условиям и сможет сбивать также ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS, которые Киеву поставляют Соединенные Штаты. Это важно, так как Запад отправляет на Украину боезаряды для таких систем с дальностью более 150 километров, хотя заверял, что не собирается этого делать.