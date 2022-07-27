В ночь на 27 июля жители Мелитополя рассказали в социальных сетях и мессенджерах о серии взрывов, прозвучавших над городом. Портал «Русская весна» пояснил, что это результат эффективной работы российской ПВО, которая сбила целую «стаю» украинских беспилотников.

Противник запустил по Мелитополю множество дронов, желая устроить традиционный теракт на освобожденной Россией территории. Однако противовоздушная оборона сработала четко и грамотно. Она без особых усилий уничтожила вражеские беспилотники. Прорвать оборону не удалось ни одному из них.

Напомним, что Мелитополь почти с первых дней военной спецоперации находится под контролем ВС РФ. В городе работают российские телеканалы и мобильные операторы, идет подготовка к полному переходу на рубль и отказу от украинской валюты. Киев периодически наносит удары по Мелитополю, которые эффективно отражаются.