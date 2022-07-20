Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» объяснил причину периодически проявляющегося кашля, а также извинился перед участниками мероприятия.

Глава государства объяснил, что во время рабочего визита в Иран столкнулся с 38-градусной жарой.

«Вчера в Тегеране было очень жарко, +38, а кондишен там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения», – рассказал президент.

Напомним, что на встрече со своим иранским коллегой Путин обсудил шаги по искоренению терроризма в Сирии. Также должны были подниматься вопросы спецоперации ВС РФ на Украине, но пока официальной информации по этому поводу не поступало.