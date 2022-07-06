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Сенатор СовФеда Алексей Пушков заявил, что только Россия будет решать, когда ей запустить в эксплуатацию «Северный поток-2». И если она это сделает, то только для долгосрочного сотрудничества, а не для временного включения, которое предлагают в бундестаге.

Так Пушков прокомментировал предложение немецкого депутата Клауса Эрнста к властям ФРГ вернуться к переговорам по поводу запуска «Северного потока-2». Парламентарий, возглавляющий в бундестаге комитет по энергетике, заявил, что правительство Германии может возобновить работу газопровода на время, а затем снова ее остановить.

«Интересное заявление главы комитета бундестага по энергетике. Оно говорит о том, что в Берлине убеждены: ключ от запуска “Северного потока — 2” находится в их руках. Захотят — закроют, захотят — откроют», — написал в своем телеграм-канале российский сенатор.

Он также отметил, что ключи от газопровода находятся в руках России, поэтому она еще подумает, стоит ли его запускать.

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