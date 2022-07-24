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Соединенные Штаты превращаются в «заповедных болезненных нравов», считает сенатор Совфеда Алексей Пушков. Так он прокомментировал статью в издании The New York Times о моде на каннибализм и о литературных произведениях на эту тему.

По словам Пушкова, авторы публикации забыли упомянуть, что такая мода процветает исключительно в американских фильмах и англосаксонских триллерах. Во всем остальном мире каннибализм был и остается «немодным».

Подобное уточнение позволило бы понять, что США давно оторваны от всего остального мира, но пытаются навязывать ему свою моду практически не все. На деле Соединенные Штаты – это заповедник обезумевших «докторов Лектеров», в котором преобладают болезненные нравы.

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