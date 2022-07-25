До полумиллиона долларов может дойти цена на прототип персонального компьютера Apple-1, который был создан основателями одноимённой корпорации Стивом Джобсом и Стивом Возняком. Фотографию прототипа уже опубликовали в Сети, сообщает Business Insider.

По данным издания, прототип вручную создал Стив Возняк в 1976 году. Устройство появилось после того, как основатели Apple получили свой первый крупный заказ. Сам прототип компьютера затем продемонстрировали владельцу магазина компьютерной техники Полу Терреллу, одному из первых бизнесменов, кто стал заниматься продажей подобных товаров.

Пока цена на прототип компьютера превышает сумму в 200 тысяч долларов. Однако специалисты уверены, что финальная цена может увеличиться более чем в два раза. Аукцион должны завершить 18 августа. До этого времени компания RR Auction принимает предложения по цене.

Apple-1 является одним из первых персональных компьютеров. Всего было выпущено несколько сотен экземпляров таких устройств. Их особенностью стало то, что они продавались в уже готовой сборке. До этого компьютеры продавали в виде наборов электросхем, которые пользователь должен был собрать.