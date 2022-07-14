Российские ВС впервые использовали противотанковый ракетный комплекс для уничтожения средств ПВО противника. Точным ударом с расстояния почти в 2,5 километра они поразили украинский ЗРК «Бук», сообщил портал Avia.Pro.

Ракета ПТРК преодолела упомянутую дистанцию всего за 10 секунд. Зенитно-ракетных комплекс в момент атаки пополнял боекомплект и находился в небоевом режиме. Удар противотанкового боезаряда уничтожил и пусковую установку, и транспортно-заряжающую машину.

Портал опубликовал видеозапись этого удара, на кадрах которой видны его последствия. Комплекс «Бук» уже вряд ли когда-нибудь сможет выполнять свои функции по обнаружению и уничтожению воздушных целей. В момент попадания по нему ракеты не сдетонировали боеприпасы, иначе эффект российской атаки был бы еще более впечатляющим.

Почему ВС РФ использовали именно ПТРК для удара по зенитно-ракетному комплексу неизвестно. Скорее всего, применялось то средство поражения, которое оказалось под рукой в конкретный момент времени.