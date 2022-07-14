Еще в конце мая Киев радостно сообщал о том, что ему передадут американские крылатые ракеты Harpoon, которые превратятся в угрозу для Черноморского флота РФ. Но планам Киева не суждено сбыться. Грозное оружие превратилось в отличную мишень для российских военнослужащих. Подробности передает “Свободная Пресса“.

Американские ракеты Harpoon считаются в США самыми успешными из ракет этого типа. Но с поставками возникли проблемы. Оказалось, что на вооружении Украины находится сего одна подводная лодка “Запорожье”. А пусковых установок для этих ракет у ВСУ нет вообще. Продумываются варианты, как перенести корабельный вариант установки на наземную платформу, но пока проект не разработали.

В конце мая датчане сообщили о том, что они намерены отправить Киеву не только четыре ракеты, но и пусковые установки к ним. Эксперты издания отметили: «Очевидно, что в данном случае речь идет о четырех пусковых установках, отправленных на складское хранение еще в 2003 году, то есть почти два десятилетия назад».

Сами датчане использовали их всего один раз, но и он был неудачным, поэтому установки были отправлены на склад. Оказалось, что на этих ракетах нет канала целеуказания.

При этом грозное киевское оружие стало целью уничтожения российскими войсками. Игорь Конашенков 12 июля сообщил о том, что пусковые установки для американских “Гарпунов” в Одесской области были успешно уничтожены.