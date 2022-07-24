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Доктор Джеймс Гурд, хорошо известный своими разработками в области авиационных двигателей, взял на работу в ученый совет при ВВС США проститутку. Он отметил, что девушка «чертовски хороша», чего вполне достаточно для должности сопредседателя ведомства, создающего детонационные силовые установки.

Известно, что Гурд платил ей 20 тысяч долларов, пользуясь всеми предоставляемыми услугами. Также девушка за эти деньги убиралась в его доме в обнаженном виде.

Издание Daily Beast рассказало, что девушка легкого поведения проработала на этой должности 4 года, причем за это время так и не освоила хотя бы Microsoft Word или Excel. Мало того, у нее регулярно возникали проблемы с E-mail. После смерти покровителя в 2021 году ее отстранили от обязанностей.

Ученый совет, который возглавляла проститутка, занимался созданием новейших газотурбинных установок. Кроме того, он работал над новейшими ракетами для ВС США.

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