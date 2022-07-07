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Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению дела по иску гонконгской компании Smart International Distribution Limited (SIDL). Она уверяет, что владеет мировым брендом Xiaomi и требует передать права на соответствующий товарный знак в России. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Под брендом, который представляют истцы, выпускаются различные товары, а не только техника: посуда, бижутерия, различные аксессуары и многое другое. В случае, если суд встанет на сторону истцов и передаст бренд Xiaomi в России компании из Гонконга, тогда ввозить оригинальную продукцию китайского производителя электроники станет сложнее. На таможне начнут возникать вопросы к товарам, а сама SIDL сможет начинать судебные тяжбы с импортёрами Xiaomi в страну.

Ближайшее заседание по указанному делу намечено на август. Арбитражный суд уже направил запрос властям Китая с просьбой прояснить ситуацию.

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