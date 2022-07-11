Очередное исследование, которое доказывает, что излишки соли в пище вредны для организма, провели американские учёные. Результаты исследования, в котором приняли участие полмиллиона человек, опубликованы в European Heart Journal – сообщает РИА “Новости”.

О том, что соль в избыточных количествах вредна для организма, было известно и раньше. В новом исследовании специалисты хотели выяснить, каким образом на здоровье влияет вредная привычка досаливать еду за столом. Для этого учёные провели масштабный опрос, а затем сравнили данные респондентов с их состоянием здоровья. Полученные в ходе опроса данные скорректировали с поправкой на пол, возраст, массу тела и другие параметры каждого пациента. Опрос проводили ещё в период с 2006 до 2010 года, в дальнейшем участники эксперимента почти десять лет наблюдались у врачей.

Выяснилось, что у тех респондентов, кто заявил о том, что часто добавляет в пищу соль за столом, риск преждевременной смерти составил почти 30%. Среди них же выявили самую низкую продолжительность жизни среди всех респондентов.

По словам авторов исследования, даже незначительное сокращение соли в блюдах, а тем более полный отказ от неё, повышает продолжительность жизни и снижает риск возникновения многих серьёзных заболеваний.