читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Очередное исследование, которое доказывает, что излишки соли в пище вредны для организма, провели американские учёные. Результаты исследования, в котором приняли участие полмиллиона человек, опубликованы в European Heart Journal – сообщает РИА “Новости”.

О том, что соль в избыточных количествах вредна для организма, было известно и раньше. В новом исследовании специалисты хотели выяснить, каким образом на здоровье влияет вредная привычка досаливать еду за столом. Для этого учёные провели масштабный опрос, а затем сравнили данные респондентов с их состоянием здоровья. Полученные в ходе опроса данные скорректировали с поправкой на пол, возраст, массу тела и другие параметры каждого пациента. Опрос проводили ещё в период с 2006 до 2010 года, в дальнейшем участники эксперимента почти десять лет наблюдались у врачей.

Выяснилось, что у тех респондентов, кто заявил о том, что часто добавляет в пищу соль за столом, риск преждевременной смерти составил почти 30%. Среди них же выявили самую низкую продолжительность жизни среди всех респондентов.

По словам авторов исследования, даже незначительное сокращение соли в блюдах, а тем более полный отказ от неё, повышает продолжительность жизни и снижает риск возникновения многих серьёзных заболеваний.

Вам может понравиться

Полковник запаса Алехин назвал ключевую цель ВСУ при обстреле Белгорода

Полковник запаса, военный аналитик Геннадий Алехин прокомментировал удар украинских боевиков по Белгороду 3 июля. Он пояснил, что ключевой целью противника был аэродром, находящийся в городе. Он отметил, что противовоздушная оборона

В Финляндии пожаловались на нехватку офицеров перед вступлением страны в НАТО

Вступление Финляндии в НАТО автоматически приведет к увеличению объема дополнительной работы для офицерского состава, однако сейчас в ВС страны наблюдается его нехватка. Такое заявление сделал руководитель Союза офицеров Вилле Виита

Политолог Корнилов прокомментировал отставку Джонсона старым еврейским анекдотом

Политолог Владимир Корнилов прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об уходе в отставку. Он напомнил, что когда глава правительства занял свой пост, он на каждому углу кричал о множестве проектов.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |