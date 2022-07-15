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Американский журналист Джон Дуган взял интервью у приговоренного к смертной казни британского наемника Эйдена Аслина. В какой-то момент репортер попросил боевика спеть и тот хорошо поставленным голосом исполнил российский гимн.

Корреспондент издания RT Роман Косарев рассказал, что талант к пению у Эслина обнаружили его сокамерники. Перед ними британец также пел гимн России, причем сделал это просто отлично. Журналиста из США вокальные данные Эслина тоже не оставили равнодушным.

«Не могу до сих пор понять: мне гадко, или стыдно, или же просто неприятно? Или это из серии „захочешь жить – не так запоешь“?», – заявил интервьюер.

Пользователи Сети в комментариях написали, что после видеозаписи с пением Эслина Запад будет на каждом углу кричать, что в ДНР заставляют военнопленных учить российский гимн.

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