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Почётное имя присвоила Ассоциация южнокорейско-американского альянса дружбы президенту США Джо Байдену. Это было сделано в честь годовщины перемирия в Корейской войне – оно было подписано 27 июля 1953 года (мирный договор между Южной и Северной Кореями не подписан до сих пор). Об этом сообщает агентство Yonhap.

По-корейски лидера Соединённых Штатов теперь зовут Пэ Чжи Сон. При этом каждое слово в имени имеет своё значение. “Чжи Сон” означает “звезда” и “территория”, а “Пэ” указывает на город Пхёнтхэк. Это населённый пункт, где размещён контингент армии США. Город находится в 60 километрах от столицы Корейской Республики – Сеула.

Традиция присваивать почётные имена американским лидерам появилась в конце “нулевых” годов, когда была образована Ассоциация альянса дружбы между США и Южной Кореей. Свои почётные корейские имена в своё время получили бывшие президенты Барак Обама и Дональд Трамп.

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