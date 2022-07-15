Армия Украины комплектуется теми гражданами, которое попадают в поле зрения военкомата. Причем их возраст и состояние здоровья совершенно не интересуют командование ВСУ, задавшееся целью извести все мужское население страны.

Так, глава Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев сообщил, что украинцев, имеющих не позволяющие служить проблемы со здоровьем, в приказном порядке вынуждают отказываться от прохождения военно-медицинской комиссии. Руководят этим процессом коррумпированные чиновники, главной целью которых является отправка как можно большего количества украинцев на верную гибель.

Подобное, по словам Мизинцева, наблюдалось в конце Великой Отечественной войны. Тогда гитлеровцы, осознавшие свое поражение, тоже гнали на фронт всех подряд, включая больных, стариков, подростков.