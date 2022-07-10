Для дипломатического урегулирования конфликта на Украине Россия выберет скорее Турцию, чем Швейцарию, так как из-за санкций отношения между Берном и Москвой существенно ухудшились. При этом первый в сравнении с остальными европейскими государствами, старался действовать максимально мягко, заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

Он напомнил, что Берн не выслал ни одного российского дипломата и демонстрирует умеренное отношение к спецоперации ВС РФ на Украине, сохраняя свой многолетний нейтральный статус. Несмотря на это, Россия для мирных переговоров предпочтет Турцию, которая вообще не стала поддерживать западные санкции против нее.

По словам Кассиса, Швейцария не разрешила отправлять на Украину зенитные самоходки «Гепард», имеющиеся в распоряжении Дании и Германии. Впрочем, ФРГ все же нашла способ передать Киеву это вооружение в обход Берна, договорившись с норвежским производителем.