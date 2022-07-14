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Конфликт на Украине превратился в “мировой”, в котором Запад противостоит России. Президент Сербии Александр Вучич выразил опасения, что он перерастет в более масштабный.

Вучич отметил, что сейчас “весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией”. Это уже не региональный, а мировой конфликт. Глава Сербии выразил свои опасения по этому поводу: “Больше всего меня пугает война в мире. Боюсь, что будет намного более тяжелый конфликт, чем этот сейчас. Надеюсь, его не будет на Балканах. Сделаем все, чтобы сохранить сербский народ в Сербии и все другие народы, чтобы в мире строить будущее”.

Вучич отметил, что Белград продолжает сохранять хорошие отношения с Россией и Китаем. Но такое направление политики сейчас переживает очень тяжелый период. Кроме того, глава государства подчеркнул, что он президент Сербии, а не “российский” или “американский” человек.

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