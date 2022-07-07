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Появления первых российских автомобилей под возрожденным брендом «Москвич» ожидает вся страна, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что реализация данного проекта стала весьма сложным вызовом.

В ходе общения с победителями конкурса «Лидеры России» глава государства заявил, что РФ должна разрабатывать собственные уникальные технологии во всех сферах, а не идти по пути импортозамещения.

«Вся страна ждет результатов вашей работы. Без преувеличения, так и есть», – заявил российский лидер.

Напомним, что под брендом «Москвич» будут выходить автомобили, производство которых планируется наладить на бывшем российском заводе французской компании Renault. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что помимо обычных авто, Московский автомобильный завод будет выпускать современные электрокары.

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