Увеличение группировки быстрого реагирования НАТО до 300 тысяч военных, анонсированное генсеком Альянса, не особо пугает Россию. Эксперты китайского издания 360kuai пояснили, что президент РФ Владимир Путин всего одной фразой затмил эту угрозу Йенса Столтенберга.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом “ПолитРоссия”, напомнили высказывание Путина о главном новом козыре ВС РФ – межконтинентальной баллистической ракете “Сармат”.

«Дальность действия “Сармата” составляет 17 тысяч км, плюс к этому он очень точный. Проще говоря, эта боевая системы способна поразить любую точку мира, и никакая противоракетная система не сможет перехватить ее», – заявил российский лидер.

Этого оказалось достаточно, чтобы продемонстрировать – у России есть что противопоставить даже увеличенной натовской группировке.