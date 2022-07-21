Жителям Молдавии в этом году придётся приложить усилия, чтобы экономить энергию и тепло. Из-за неясности по поводу поставок российского газа зима в стране окажется сложной. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду, передаёт TVR Moldova.

Природный газ из России в Молдавии, как и во многих других европейских государствах, используют в том числе и в системе ЖКХ для отопления жилых помещений. Попытки заместить российский газ из других источников пока тоже не приносят результатов. По словам Санду, уже рассматривались варианты поставок энергоносителей из Румынии и Азербайджана, однако ни тот, ни другой вариант не подходят – газ для конечного потребителя в Молдове оказывается слишком дорогим.

Санду уточнила, что власти страны сейчас делают всё возможное, чтобы не допустить коллапса во время отопительного сезона. Однако инфраструктура Молдавии не позволяет закупать и хранить газ в огромных количествах. В этой связи гражданам страны нужно отнестись с пониманием к призывам экономить энергоресурсы, сказала президент Молдавии.