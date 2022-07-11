Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер проанализировал сложившуюся в Германии ситуацию с газом. В своем выступлении в эфире телеканала ARD он предупредил о риске начала “настоящего хаоса” в стране.

Зедер заявил, что бездействие властей на фоне энергетического кризиса негативно скажется на ситуации в стране. Он отметил, что качество жизни немцев станет хуже, а экономика страны “перенесет” инсульт, от которого уже не сможет оправиться.

Зедер подчеркнул, что помогать Украине важно, но при этом нужно не забывать заботиться о своем собственном населении.

Премьер-министр в своей речи отметил:”Мы не можем допустить, чтобы Германия в конечном итоге пошла по наклонной, а миллионы людей оказались в нищете”.