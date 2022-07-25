читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские власти прекрасно понимают, что страна всё больше изолируется от мирового сообщества, превращаясь в “изгоя”. Этим объясняются участившиеся в последнее время контакты российского руководства с лидерами стран, которые в Москве считают дружественными. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс – сообщает РИА “Новости”.

Таким образом американский чиновник прокомментировал недавние поездки президента Владимира Путина в Иран, министра обороны Сергея Шойгу – в Турцию, а также визиты главы российского МИДа Сергея Лаврова в африканские государства.

По мнению Прайса, всё это свидетельствует о том, что Москва ищет возможности “пресечь недовольство Россией”. При этом представитель Госдепа подчеркнул, что в настоящее время у властей США не вызывает беспокойство то, с какими странами усиливает контакты Россия и какую информацию получает от них.

Вам может понравиться

Британская разведка назвала безрезультатными попытки контрнаступления ВСУ по Херсоном

Украинские и российские ВС на Херсонском направлении и в Донбассе ведут безрезультатные боевые действия, сообщили представители Минобороны Великобритании. Они отметили, что Киев предпринимает попытки контрнаступления на Херсон, которые заканчиваются провалами.

CNN: Заявления России об уничтожении РСЗО HIMARS являются ложными, потому что так сказали украинцы

Украинская сторона сказала, что ВС РФ не уничтожала РСЗО HIMARS, поэтому заявления Минобороны России являются ложными, сообщил американскому телеканалу CNN один из высокопоставленных американских чиновников. Портал «Военное обозрение» назвал это

БПЛА зафиксировал очередное бегство дезертиров ВСУ

Очередной экипаж украинского танка предпочел ретироваться с поля боя. Военнослужащие выбрали для побега укромное местечко в лесу, однако попали в поле зрения видеокамеры разведывательного беспилотника, рассказал портал Avia.Pro. На кадрах
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |