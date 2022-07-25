Российские власти прекрасно понимают, что страна всё больше изолируется от мирового сообщества, превращаясь в “изгоя”. Этим объясняются участившиеся в последнее время контакты российского руководства с лидерами стран, которые в Москве считают дружественными. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс – сообщает РИА “Новости”.

Таким образом американский чиновник прокомментировал недавние поездки президента Владимира Путина в Иран, министра обороны Сергея Шойгу – в Турцию, а также визиты главы российского МИДа Сергея Лаврова в африканские государства.

По мнению Прайса, всё это свидетельствует о том, что Москва ищет возможности “пресечь недовольство Россией”. При этом представитель Госдепа подчеркнул, что в настоящее время у властей США не вызывает беспокойство то, с какими странами усиливает контакты Россия и какую информацию получает от них.