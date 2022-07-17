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Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому призвал вывести подразделения ВСУ. Он также высказал уверенность в успешном освобождении решиона российскими войсками.

Рогов напомнил, что боевики ВСУ заминировали целый ряд объектов, включая мосты. Но военно-гражданская администрация намерена предпринять все возможные меры для нанесения Запорожью минимального ущерба. В этой связи она призывает Украину прекратить оккупацию города и всей области, а также вывести войска.

«Призываю жителей города быть острожными. Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобожденную территорию. Если такой возможности уже нет – запаситесь продуктами и водой, а также найдите максимально безопасное место в условиях городских боев, к которым ведут Запорожье взявшие в заложники мирное население города террористы Зеленского», – цитирует Рогова РИА Новости.

Он отметил, что боевики ВСУ устраивают облавы на лояльных к России граждан, хотя подавляющее большинство жителей Запорожья и подконтрольных Киеву населенных пунктов выступает в поддержку РФ и ждет скорейшего освобождения от украинских националистов.

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