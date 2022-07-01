Популярные пранкеры Лексус и Вован пообщались с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским от имени киевского градоначальника Виталия Кличко и узнали много интересного.

Так, глава администрации польской столицы пожаловался на нежелание Запада помогать беженцам с Украины. Весь груз ответственности, по его словам, взвалили на Польшу, которая не справляется с этой задачей.

«Они просто бросили нас. Евросоюз оплачивает лишь счета на небольшие суммы, все остальные задачи решаются в пределах собственного бюджета страны», – приводит слова Тшасковского издание «Известия».

Напомним, что в рамках очередного розыгрыша Вован и Лексус связывались от имени Виталия Кличко также с мэрами других европейских столиц. Они сообщили, что позже опубликуют в Сети все подробности разговоров.