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Украинские ВС пытались сорвать референдум по вопросу присоединения к РФ, который намечается в Запорожской области. Для этого они нанесли удары по атомной электростанции в Энергодаре, используя беспилотные аппараты, рассказал представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Он отметил, что сразу после атаки начался сильный пожар, однако спасатели сперва локализовали, а затем и быстро погасили пламя. 11 человек из-за удара ВСУ получили ранения, но сейчас все они находятся в больницах Запорожской области и получают квалифицированную медицинскую помощь.

Ранее Рогов опубликовал в Сети остатки уничтоженных украинских БПЛА, сбросивших на Запорожскую АЭС взрывные устройства, и написал, что это месть возглавляемого президентом Зеленским киевского режима за желание жителей региона присоединиться к России.

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