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Антоновский мост в Херсоне устоял после 8 ударов украинских националистов, рассказал портал Avia.Pro. Он опубликовал видеозапись с повреждениями конструкции сооружения, из-за которых его пришлось временно закрыть.

Эксперты обращают внимание на то, что все опоры моста, а также его секции остались невредимыми. Пострадало только дорожное полотно, которое теперь придется восстанавливать специалистам.

Напомним, что Антоновский мост уже несколько раз подвергается обстрелам ВСУ. Киев надеется перекрыть снабжение ВС РФ, поэтому пытается разрушить сооружение. Однако пока оно выдерживает все удары. Специалисты считают, что починить дорожное полотно удастся за несколько дней, после чего мост вновь будет полноценно эксплуатироваться.

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