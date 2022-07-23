Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись с мощнейшим ракетным ударом по порту Одессы. Также военные корреспонденты рассказали, что зерно, которое Киев готовит к экспорту, ракетами затронуто не было. Разрушения, погибшие и пострадавшие отсутствуют.

Напомним, что ранее стало известно, что ракетный удар наносился не по одесскому порту, а по десантно-штурмовому катеру, находящемуся в акватории. Это легко подтверждается, так как на записях, опубликованных в Сети, видно, что пожар вспыхнул на море, а не на территории порта.

Минобороны Турции сообщило также, что ВС РФ непричастны к данному удару. Подобное заявление вызывает некоторые вопросы, официальных ответов на которые пока не поступало.

Напомним, что ранее появилась информация о 10 ракетах, поразивших цели не только в порту, но и в городе.