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В Сети появились видеозаписи боевой работы реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», которые ВС РФ постепенно начинают использовать вместо прославленных, но все же несколько устаревших «Градов». Кадры выложили военные корреспонденты «Русской весны».

«Торнадо-Г» представляет собой модификацию тех самых «Градов», отличающихся наличием компьютерной системы корректировки огня и навигацией по спутниковой системе ГЛОНАСС.

Благодаря новшествам, РСЗО автоматически осуществляет наведение орудий на цель, что позволяет значительно точнее поражать объекты военной инфраструктуры ВСУ, а также крупные скопления боевиков и техники.

Напомним, что эксперты ранее сообщали, что реактивные системы залпового огня “Торнадо” будут все активнее использоваться в спецоперации на Украине.

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