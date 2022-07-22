В Сети появились видеозаписи боевой работы реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», которые ВС РФ постепенно начинают использовать вместо прославленных, но все же несколько устаревших «Градов». Кадры выложили военные корреспонденты «Русской весны».

«Торнадо-Г» представляет собой модификацию тех самых «Градов», отличающихся наличием компьютерной системы корректировки огня и навигацией по спутниковой системе ГЛОНАСС.

Благодаря новшествам, РСЗО автоматически осуществляет наведение орудий на цель, что позволяет значительно точнее поражать объекты военной инфраструктуры ВСУ, а также крупные скопления боевиков и техники.

Напомним, что эксперты ранее сообщали, что реактивные системы залпового огня “Торнадо” будут все активнее использоваться в спецоперации на Украине.