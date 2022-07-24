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Получено подтверждение информации об уничтожении на Донбассе американской легкой полевой гаубицы M777. Российские ВС попали по орудию из артиллерийской установки, что привело к его полному выходу из строя.

Портал «Военное обозрение» опубликовал фотографии гаубицы, на которых хорошо видно, что орудие не только здорово обгорело после удара, но и развалилось на несколько частей. Отдельные фрагменты совсем уж мелкие, что подтверждает невозможность восстановления установки.

Напомним, что основные события спецоперации ВС РФ сконцентрированы как раз на Донбассе, где группировка войск «Отважные» продолжают наступление на Северск. Именно в боях за этот город, где Киеву удается удерживать лишь господствующие высоты, была ликвидирована американская гаубица.

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