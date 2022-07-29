Корректируемые фугасные мины 3Ф5 «Смельчак» с дальностью поражения целей в 9 километров были впервые применены для ударов по позициям ВСУ. В качестве пусковой установки для этих уникальных боезарядов ВС РФ использовали самоходный миномет «Тюльпан», рассказал портал «Военное дело».

240-миллиметровые мины разработаны специально для уничтожения уже с первого выстрела бронетехники противника и фортификационных сооружений. Главная особенность снарядов – высочайшая точность в поражении целей. Она достигается благодаря запатентованной российской технологии импульсной коррекции.

Данное решение позволяет корректировать полет выпущенного из миномета снаряда перед заходом на цель. При этом мощь боезаряда дает возможность гарантированно уничтожить технику и хорошо укрепленные позиции без необходимости в повторном ударе.