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В Сети появились кадры, опубликованные военным корреспондентом Олегом Марзоевым, которые были сняты в кабине танка Т-90М «Прорыв». На кадрах запечатлен момент успешного уничтожения экипажем боевой машины техники противника. Подробности передает “Российская газета”.

Танкисты из Владикавказа обнаружили при помощи тепловизора цель в лесополосе Запорожья. Всего нескольких часов было достаточно, чтобы навести на цель, который была уничтожена первым же выстрелом.

Для полной уверенности танкисты производят второй выстрел, хотя судя по очень плотному дыму, он был не нужен. Техника ВСУ была уничтожена с первого удара.

Видеоролик считается уникальным, так как дает возможность понаблюдать за работой многофункционального цифрового комплекса управления огнем «Калина» в условиях реальных боевых действий.

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