читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Телеграм-канал выложил в Сеть видеозапись потопа на одной из станций московского метро. Отмечается, что стихийное бедствие спровоцировал мощный ураган, сопровождаемый залповым ливнем.

Авторы публикации рассказывают, что на отдельных участках уровень воды доходит до колена. Москвичи вынуждены перебираться через лужи, так как в вестибюле у самого входа на станцию скопилось большое количество воды. На записи хорошо видно, как пассажиры идут прямо по лужам, так как обойти их не представляется возможным.

Напомним, что на Замоскворецкой линии метрополитена движение поездов было остановлено вообще. Кроме того, ураганный ветер в Москве повалил множество деревьев и повредил целый ряд уличных конструкций. Власти столицы призывали жителей не выходить из дома без крайней надобности, чтобы не стать жертвами несчастного случая. Городские службы уже работают над устранением последствий урагана.

Вам может понравиться

Литовкин назвал главную сложность уничтожения боевиков ВСУ в городах

Киев обстреливает крупные приграничные города России, эвакуировать которые невероятно сложно, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин изданию «Украина.ру». Он пояснил, что защитой этих населенных пунктов занимаются силы противовоздушной обороны. «Это очень

НАТО предрекли крах при столкновении с Россией

Члены Североатлантического альянса на саммите в Мадриде продемонстрировали прилив сил и твердую решимость противостоять России. Для реализации своих целей военный блок планирует провести перестройку системы коллективного сдерживания и обороны. Подробности

Японским биотехнологам удалось клонировать мышей из лиофилизированных соматических клеток

Японские ученые впервые в истории сумели клонировать мышей, используя высушенные холодом соматические клетки, рассказало издание Nature Communications. Авторы пояснили, что весь процесс состоял из девяти этапов. Первым делом ученые восстановили
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |