Телеграм-канал выложил в Сеть видеозапись потопа на одной из станций московского метро. Отмечается, что стихийное бедствие спровоцировал мощный ураган, сопровождаемый залповым ливнем.

Авторы публикации рассказывают, что на отдельных участках уровень воды доходит до колена. Москвичи вынуждены перебираться через лужи, так как в вестибюле у самого входа на станцию скопилось большое количество воды. На записи хорошо видно, как пассажиры идут прямо по лужам, так как обойти их не представляется возможным.

Напомним, что на Замоскворецкой линии метрополитена движение поездов было остановлено вообще. Кроме того, ураганный ветер в Москве повалил множество деревьев и повредил целый ряд уличных конструкций. Власти столицы призывали жителей не выходить из дома без крайней надобности, чтобы не стать жертвами несчастного случая. Городские службы уже работают над устранением последствий урагана.