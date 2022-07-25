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Новые санкции, принятые Евросоюзом против России, не тянут на полноценный седьмой пакет. Поэтому РФ не должна переоценивать те ограничения, которые в него вошли, считает постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Он пояснил, что Евросоюз сейчас не уверен в том, что делает правильно, вводя новые санкции, он не знает, что делать дальше и чем обернуться те или иные рестрикции против него самого. Между странами ЕС отсутствует согласованность по поводу новых санкционных мер, что указывает на его нервозность, приводит слова Чижова РИА Новости.

Ранее в американском издании The American Conservative появилась публикация, критикующая санкции, от которых Россия приобрела больше, чем потеряла. Так, несмотря на запрет продажи нефти в страны, поддержавшие рестрикции, объем ее реализации ничуть не изменился. Зато выросла цена, благодаря чему РФ получает больше прибыли.

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